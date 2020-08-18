غيتس: «كورونا» سيختفي بنهاية 2021

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واشنطن- الوكالات: توقع مؤسس عملاق التكنولوجيا الأميركي «مايكروسوفت» الملياردير بيل غيتس زوال جائحة «كورونا» بحلول نهاية العام المقبل 2021 لكنه اشار الى تفاوت بنحو عام كامل في المواعيد بين دول العالم الاول الثرية وبين بقية العالم.

وطوال جائحة «كورونا» تصدّر الملياردير بيل غيتس عناوين الصحف لجهوده في مكافحة الفيروس اضافة الى ان غيتس «تنبأ» عام 2015 بانتشار فيروس قاتل في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي «كورونا» وأثار شهية مؤيدي نظريات المؤامرة.

وفي مقابلة مع موقع «وايرد» سئل غيتس عن توقعاته بنهاية هذا الوباء، فقال مؤسس شركة «مايكروسوفت» إنه يعتقد بأن دول العالم الأول ستتمكن من تجاوز أزمة «كورونا» بعام كامل قبل الدول الفقيرة. وتابع غيتس «أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على هذا الشيء (أزمة كورونا) بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022».

وأضاف «خط الإنتاج في مجال توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات، أمر مثير للإعجاب حقا». ولكن غيتس ذكر بالأثر الكبير للفيروس على الاقتصاد العالمي، موضحا أن «هناك أضرارا اقتصادية وديوناً بقيمة تريليونات الدولارات».

