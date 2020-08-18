الكويت دانت استهداف ميليشيا الحوثيين للمدنيين في السعودية

وطن النهار

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق صواريخ بالستية التي تشكل انتهاكا لجميع المواثيق والاعراف الدولية وتهديدا لامن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة.

وناشد المصدر المجتمع الدولي الى المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

واكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب الاشقاء في السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

