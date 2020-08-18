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«التجارة»: العمالة الوطنية تمثل %99 من الموظفين


أعلنت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع نسبة تكويت وظائفها الى 99% منذ انتهاجها سياسة الاحلال عام 2017 مشيرة الى ان اجمالي عدد الموظفين بلغ 3093 موظفا.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان نسبة تكويت القطاع القانوني في الوزارة بلغت 100 في المئة ايمانا بأهمية الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال. وأكدت ان سياسة الاحلال ليست وليدة اللحظة بل كانت موضع تخطيط واعداد منذ فترة طويلة اذ يشهد القطاع القانوني نقلة نوعية وبمنهجية عمل جديدة تعتمد على التعاون المستمر مع ادارة الفتوى والتشريع بشأن القضايا المقامة من الوزارة وضدها وحفاظا على حقوقها وحق المال العام للدولة.
ونوهت بجهود المستشارين والباحثين الكويتيين الذين نجحوا في اثبات كفاءتهم وقدرتهم على النهوض بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة.
وشددت على انتهاجها سياسة احلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية في الوظائف الفنية والتنفيذية كافة وفق الخطة الموضوعة وفق تعليمات وزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.


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