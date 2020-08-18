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بعد ثبوت إصابة مجموعة من الحالات

«كورونا» أوقف العمل بأحد مباني بلدية العاصمة

فايز الزعل
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الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أكدت بلدية الكويت انها عقمت ادارتي التراخيص الهندسية والتدقيق والمتابعة الهندسية بمبنى 10 في فرع بلدية محافظة العاصمة لوجود حالات اصابة بفيروس كورونا لافتة الى انه تم ايقاف العمل في المبنى مؤقتا.
وأوضحت أن الادارة المختصة نسقت مع الجهات المختصة بتعقيم المكاتب والممرات في أجزاء المبنى كاجراء وقائي على مدى ثلاثة أيام حيث سيتم استئناف العمل يوم غد الاربعاء.
وأشارت الى أن باقي الادارات بالفرع تعمل من دون توقف بشكل طبيعي، مبينة أن التعقيم لن يوقف انجاز المعاملات والمراسلات، فهي تتم عبر نظام الأونلاين.


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