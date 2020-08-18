تعاون كويتي - أميركي وتبادل الخبرات لمكافحة جائحة «كورونا»

وطن النهار

التقى مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأميركية مع عدد من المسؤولين من وزارة الصحة افتراضياً لمناقشة تبادل الخبرات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا COVID-19 والتحديات الناجمه عنها.

وعقد الاجتماع في اطار التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والكويت في مجال الصحة.

ويأمل الجانبان أن يؤدي الاجتماع الى زيادة تبادل الأبحاث والخبراء بين الولايات المتحدة والكويت لتطوير مجال الصحة العامة.

يذكر انه تم تنسيق الاجتماع من قبل سفارة الولايات المتحدة في الكويت ومستشار وزير الصحة د. سلمان الصباح ود. قيس البغلي. حضر الاجتماع من مراكز السيطرة على الأمراض الدكتور ميتش وولف المدير الطبي، وريبيكا مارتن مديرة ادارة الصحة العالمية، ود. هيذر بيرك المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ود. جاي بتلر نائب مدير ادارة الأمراض المعدية، بينما شارك من الجانب الكويتي الشيخ د. سلمان الصباح مستشار وزير الصحة ورئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر ود. فهد الغملاس مدير الصحة العامة، ود. قيس البغلي ود. المنذر الحساوي ود. غيد السالم، ود. حمد بستكي.

