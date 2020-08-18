«الأبحاث»: دراسة جادة لزيادة تخزين الطاقة البديلة

وطن النهار

كشف معهد الكويت للأبحاث العلمية، عن اجراء دراسة مبنية على أساس تطوير الخواص الفيزيائية والحرارية للمواد المستخدمة في تخزين الطاقة البديلة، كمواد الأملاح المنصهرة والسوائل الأيونية، من خلال زيادة كثافة الطاقة فيها وتخزين أعلى طاقة، مع ضمان استقرارها كيميائيا على درجات حرارة عالية جدا، وذلك بهدف تطوير خواص مواد حافظة للطاقة. وفي هذا السياق، اكد الباحث العلمي المشارك في مركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد د. بشار عبد الرحمن، بأن الأبحاث في مجال تخزين الطاقة أو ما يسمى بالبطاريات الحرارية تنقسم الى قسمين، الأول يتم تطبيقه في المختبرات الهندسية، ويستخدم من خلاله أجهزة الاستشعار بالموجات الفوق صوتية، أما القسم الثاني يكون من خلال أنظمة المحاكاة، والتي يتم فيها دراسة ديناميكا السوائل وخصائص التوصيل الحراري.

