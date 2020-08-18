الحسينيات استعدَّت لـ «محرم الحرام» باشتراطات صحية

وطن النهار

بينما بدأ العد التنازلي للدخول في شهر محرم وقرب ذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، استأنفت الحسينيات الكويتية أعمالها في اجراءات التجديد بتشكيل اللجان التطوعية بمختلف مهامها الامنية والخدمية والتقنية وتجهيز المجالس استعدادا لاستقبال الرواد في احياء ذكرى ايام عاشوراء.

في هذا السياق، أكد امين سر لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية عباس القطان، ان الحسينيات في الكويت بدأت استعداداتها لاستقبال شهر محرم الحرام، إذ انها اكتست بثوب الاحزان واتشحت بلون السواد المعبر عن حزنها على سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين في احياء ذكرى استشهاده في العاشر من شهر محرم.

وقال في تصريح لـ «النهار» ان الحسينيات والمجالس الكويتية بدأت بالعمل على كل التدابير التي من شأنها ان تساهم في تنظيم اطلاق المنابر الحسينية، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ووضع الشروط المقترحة في ترتيب عمليتي دخول المؤمنين وخروجهم وتحديد اماكن الجلوس بحسب اشتراطات السلطات الصحية لاسيما منها الحرص على التباعد المكاني.

واشار الى ان اغلب الحسينيات الآن انتهت من تحديد المواعيد في اوقات المجالس الحسينية واختيار الخطباء والقراء، بينما البقية مازالت في طور الاختيار، آخذة بعين الاعتبار فرض الحظر الجزئي وصعوبة الاستعانة بالخطباء والقراء من الخارج بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشدد القطان، على أهمية دور المجالس الحسينية وما تدعو اليه من تعزيز القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية على نهج سيد الشهداء الامام الحسين بن علي عليهما السلام الذي استشهد في سبيل اعلاء كلمة الحق وضحى من اجل الاصلاح في امة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولفت الى انه تم تعميم الاشتراطات الصحية على الحسينيات للعمل بها قبل دخول شهر محرم وبدء المجالس الحسينية، موضحا ان لجنة الحسينيات حرصت على عقد الاجتماعات الحسينية في الاسابيع الاخيرة قبل شهر محرم من كل عام لترتيب وتنظيم امورها بشأن الاستعداد لاحياء ذكرى ايام عاشوراء.

وكانت لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية قد عقدت اجتماعات تنسيقية عدة بين اصحاب الحسينيات والمجالس وكذلك بين وزارة الداخلية، قبل تشكيل لجانها المختلفة ومنها المختصة بالجانب الامني والصحي والخدمي بالاضافة الى اللجان النسائية والعاملة على خدمات التسجيل والصوت. وقد شملت الاشتراطات المقترحة، على ألا تتجاوز مدة المجلس 15 دقيقة فقط على ان يتم فتح الحسينيات قبل موعد بدء المجلس بنصف ساعة فقط لتنظيم عملية الدخول منعا للتزاحم مع مراعاة غلق الحسينية بعد ربع ساعة على الأكثر بعد انتهاء المجلس.

وفضلت استخدام بوابات الكترونية في حال التفتيش الأمني عند الدخول للكشف عن المعادن بخاصية عدم التلامس، وفي حال عدم وجود بوابات الكترونية يتم التفتيش اليدوي بشرط التزام من يقوم بالتفتيش بلبس وسائل الحماية الشخصية بالكامل.

وسمحت بدخول الحسينية الرجال فقط للفئة العمرية ما بين 15 و60 عاما ممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، في حين حظرت دخول المصابين بفيروس كورونا او المخالطين لهم او من هم بالحجر المؤسسي او المنزلي.

وشددت على اهمية تنظيم عملية الدخول والخروج وتطبيق التباعد الجسدي والقيام بفحص درجة الحرارة باستخدام الترمومتر بدون لمس (بالأشعة الحمراء) للحسينية، مبينة انه في حالة وجود اشخاص لديهم ارتفاع حرارة (يساوي أو أعلى من 37.5 درجة مئوية) يجب ألا يسمح بدخولهم وينصحون بمراجعة أقرب مركز صحي طبقا الجهة السكن.

وشددت على ضرورة التزام الحضور بلبس الكمام أو غطاء للفم والأنف طوال فترة التواجد داخل الحسينية، على ألا تقل المسافة بين الحضور عن 1.5 متر مع وضع إشارات أرضية في المكان وعلامات الصف الذي يليه بموازنات المسافة الفاصلة بين الجلوس مع الحضور.

وأشارت الى ضرورة عدم احضار أي مأكولات أو مشروبات من الخارج الى الحسينية وخارجها، مع إلغاء توزيع المشروبات والمأكولات داخل الحسينية.

