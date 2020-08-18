«إحياء التراث»: 27 ألفاً و500 دينار لتوفير الدعامات لمرضى القلب

وطن النهار

قام وفد من جمعية إحياء التراث الإسلامي (فرع الرقة) بزيارة مستشفى العدان لتقديم الدعم الخاص بمركز سلمان الدبوس للقلب، وهو عبارة عن مبلغ لشراء (250) دعامة قلبية ستخصص للمحتاجين والمعسرين ممن لا يستطيعون تحمل قيمة هذه الدعامات ، حيث تبلغ قيمة الواحدة منها من (300 – 500) دينار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لعدد كبير من المرضى، بإجمالي 27 ألفاً و500 دينار، هذا وقد ضم الوفد في عضويته كلاً من: بدر العوضي – رئيس لجنة زكاة الرقة، وحبيب الذهبي – رئيس لجنة المشاريع، وراشد العجمي – مساعد.

وكانت الجمعية نفذت العديد من المشاريع الصحية داخل الكويت، وتقديم العديد من الخدمات في هذا المجال، وكان آخرها تنفيذ حملة لمساعدة ( مرضى السرطان)، حيث بلغت كلفة المريض الواحد (495) دينار شهرياً سيتوجه جزء كبير منها لتغطية نفقات العلاج الكيماوي لهؤلاء المرضى، كذلك سبق وان قدمت الجمعية ومن خلال مركز الهداية للتعريف بالإسلام الأكياس الدوائية لصيدليات مستشفى العدان ، ومساهمات أخرى عديدة منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن .

