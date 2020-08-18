تسجيل 622 إصابة جديدة بـ «كورونا»

وطن النهار

بحثت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة د. بثينة المضف مع السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ غانغ تعزيز العلاقات الصحية وتبادل الخبرات في مجال التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية في الوزارة د. رحاب الوطيان في تصريح لـ (كونا) إن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بالوزارة بين الوكيلة المضف والسفير الصيني موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون الصحي الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

واضافت الوطيان ان الاجتماع اشتمل على تبادل وجهات النظر حول مجالات العلاقات الصحية بين الوزارة والصين والآفاق المستقبلية لتعزيزها إضافة الى تبادل الخبرات في مجال التأهب والترصد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة والبروتوكولات الوقائية والعلاجية للتصدي لـ(كوفيد-19) واحتواء الأوبئة والتخفيف من الأعباء والآثار المترتبة عليها.

وأشارت الى أن الاجتماع ساده جو ودي عكس الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الصحية وتعزيزها والتواصل المستمر بين المسؤولين من الجانبين وتبادل الخبرات.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 622 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان بين هذه الحالات حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و130 حالة في منطقة الجهراء الصحية و128 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 حالة في منطقة حولي الصحية و96 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7692 حالة. وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4334 مسحة ليبلغ اجمالي الفحوصات 563134 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 498 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 68633 حالة.

