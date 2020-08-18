الكويت تدشِّن اليوم مرحلة.. «بالعافية» و«نعيماً»

وطن النهار

تدشن البلاد اليوم المرحلة الرابعة «المدمجة ببعض أنشطة الخامسة» من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الحظر الجزئي المسائي وذلك في الاستمرار بتخفيف القيود التي فرضتها السلطات الصحية سابقا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتشهد المرحلة الرابعة عودة تقديم الخدمة من داخل المطاعم والمقاهي وكذلك عودة عمل المواصلات العامة في مختلف المناطق مع التباعد، والعمل من مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأكثر من نسبة 50 %، مع تطبيق الشروط الصحية.

وسمح مجلس الوزراء لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشمل الأندية الرياضية والصحية، محلات العناية الشخصية الصالونات والحلاقة، محلات الخياطة والمشاغل.

وشملت الاشتراطات الصحية العامة للمرحلة الرابعة التباعد بمسافة لا تقل عن مترين بين العاملين، فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وبقية الأثاث، منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة، منع الأكل في أماكن العمل، توفير اللوحات الإرشادية للتباعد، لباس الكمام للجميع طول الوقت في أماكن العمل، الالتزام بتعقيم الأسطح الكثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر، الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني.

ونصت الاشتراطات في مقار العمل التي ستستأنف أعمالها بنسبة أكثر من 50 % من الموظفين على توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين، فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين، عدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول، عدم السماح للموظف الذي يظهر عليه اي اعراض مرضية بالحضور لمقر العمل، تنظيف وتطهير المباني مرة واحدة على الاقل في اليوم، تنظيف وتطهير الادوات عند كل استخدام، توفير المعقم إلزاميا في جميع انحاء اماكن العمل.

وألزمت السلطات الصحية المطاعم والمقاهي الالتزام بكل الاشتراطات السابقة مع التباعد بين الطاولات واماكن الجلوس لا يقل عن مترين، فحص درجة الحرارة لرواد المطعم او المقهى، عدم السماح بدخول من تتعدى حرارته 37.5 درجة، تنظيف وتطهير المعدات والادوات القابلة لإعادة الاستخدام بشكل مستمر، توفير معقم اليدين في اماكن تواجد الزوار وخاصة المداخل والكاشير، منع استخدام الشيشة، ان يكون التطهير شاملا مرتين في اليوم في بداية العمل ونهايته، استخدام الاطباق والادوات ذات الاستخدام الواحد، عدم وضع الأواني وادوات المائدة والمناديل والتوابل في صالة الطعام ويجب تقديمها للزبائن عند الطلب، يمنع تجهيز الأواني وادوات المائدة على الطاولة الا عند جلوس الزبون.

وفيما يتعلق بالنقل العام اضافة الى الاشتراطات السابقة يجب الالتزام بأنه يجب على السائق والراكبين ارتداء الكمامات طوال الوقت، يمنع ركوب من لا يرتدي الكمام، يجب ان يجلس الراكب في المكان المخصص بما يضمن التباعد الجسدي، مع الحفاظ على تهوية المركبة باستمرار، ازالة او منع استخدام بعض الكراسي او وضع عازل او حاجز بين الراكبين، يمنع استخدام مقاعد الجلوس وجهاً لوجه لضمان التباعد الجسدي، تطهير وسائل النقل بشكل دوري مع التركيز على الاسطح التي يلمسها الراكب عادة، توفير المعقمات والمناديل واكياس القمامة التي يمكن التخلص منها داخل وسيلة النقل، الطلب من الراكب حمل حقائبه وممتلكاته بنفسه، توفير مواد ارشادية للركاب تتضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من المرض وفق الاشتراطات الصحية.

وبشأن الأندية الرياضية والصحية الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، شددت السلطات الصحية على فحص درجة الحرارة وعدم السماح لمن لديه حرارة اعلى من 37.5 درجة بالدخول، وضع نظام لحجز المواعيد، والسماح فقط لمن لديه موعد مسبق بدخول النوادي (صالات التمرين، تقليص مدة التمرين قدر الامكان، على الادارة تسهيل العمل عن بعد للموظفين الاداريين، على جميع اللاعبين ارتداء الكمامات طوال تواجدهم في الاماكن المغلقة واثناء التمرين، توفير ادوات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كافٍ.، في حالة توافر مكان مخصص لتقديم المأكولات والمشروبات يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم، ضرورة تطهير المعدات الرياضية قبل وبعد استخدام كل شخص، يمنع تقديم المناشف للاعبين، توفير كميات كافية من المعقمات والمناشف الورقية وسلال المهملات التي تفتح بدون اللمس، اغلاق غرف السونا والبخار.

وحددت السلطات الصحية اشتراطات صالونات الحلاقة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وفحص درجة الحرارة وطالبتها بالالتزام بالحفاظ على تهوية المكان باستمرار، توفير المعقمات والمناديل واكياس القمامة التي يمكن التخلص منها، اغلاق بعض المقاعد المتقاربة لضمان التباعد الكافي، ارتداء الزبون الكمام او غطاء للانف والفم وعدم خلعه طوال التواجد داخل المنشأة، على الموظف ارتداء واقي الوجه البلاستيكي والكمام إضافة الى القفازات، إزالة المجلات والصحف من المقاعد واماكن الانتظار، استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الامكان كأدوات العناية بالأظافر وغيرها، تطهير الادوات بشكل دقيق بعد كل شخص، وضع نظام لحجز المواعيد للمراجعين، لا يسمح بتناول المأكولات والمشروبات داخل الموقع وضرورة تطهير الأسطح التي يكثر استخدامها.

وكانت السلطات الصحية اوضحت أن ما تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام بشأن حلاقة الذقن للرجال أو المكياج للنساء، عبارة عن مقترحات، وسمحت بشكل مباشر بالقيام بهذه الاعمال.

أما داخل محال الخياطة والمشاغل فرضت السلطات الصحية ضرورة فحص درجة الحرارة، وأنه على جميع مرتادي تلك الاماكن ارتداء الكمام او اي وسيلة اخرى لغطاء الفم والانف، على العاملين ارتداء القفازات والكمامات اثناء اخذ القياسات والتخلص منها بعد كل عميل.

