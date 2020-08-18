«التأمينات»: 66 % من خدماتنا للمستفيدين «أونلاين»

وطن النهار

أعلنت الادارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن وصول عدد الخدمات المتوافرة للمستفيدين عبر الموقع والتطبيق الى 38 خدمة من اصل 59 خدمة (أي توفير 66% من مجمل خدمات المؤسسة)، بعد ان كانت اربع خدمات فقط في مطلع عام 2019 ما يعكس التطور السريع لبرنامج التطوير الرقمي للمؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشعل العثمان: «اطلاق 34 خدمة جديدة على الموقع وتطبيق التأمينات «ذخر» في وقت قياسي يجسد توجه الادارة الجديدة لتمكين المستفيدين من الحصول على جميع خدمات المؤسسة عبر الانترنت وعلى مدار 24 ساعة، نحن فخورون بالانجازات المرحلية لفريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والتطوير الجذري الذي ادخلوه على العمليات الرقمية ما يعد نقطة تحول في برنامج التطوير الرقمي للمؤسسة».

وقالت نائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ايمان الأحمد: «بدأ برنامج التطوير الرقمي للخدمات التي نقدمها للمستفيدين بشرائحهم المختلفة بالمعاملات الأكثر طلباً ومنها اصدار الشهادات الالكترونية بأنواعها المختلفة، وتحديث البيانات والدفع الالكتروني لصاحب العمل، وفي الوقت الحالي معظم المعاملات الرئيسة متوافرة على الموقع وتطبيق التأمينات «ذخر»، والعمل مستمر لتوفير المزيد من خدمات المؤسسة تدريجيا في الفترة القادمة».

وتمثلت الخدمات المتوافرة حالياً من خلال موقع المؤسسةwww.pifss.gov.kw وتطبيق التأمينات «ذخر»، بصرف معاش مقدم، صرف 7 صافي المعاش التقاعدي، رد الاستبدال لأصحاب المعاشات، المقاصة لاستبدال اصحاب المعاشات، تحديث بيانات الأفراد، تعديل بيانات المرتبات لشهر يناير في القطاع الأهلي، الدفع الالكتروني لصاحب العمل في القطاع الأهلي والنفطي، الدفع الالكتروني للمؤمن عليه باب خامس، طلب منح صلاحية مشرف لصاحب العمل، طلب الغاء صلاحية مشرف لصاحب العمل، تسجيل مؤمن عليه في القطاع الحكومي واعادة التحاق مؤمن عليه في القطاع الحكومي، تسجيل مؤمن عليه في القطاع الأهلي والنفطي واعادة التحاق مؤمن عليه في القطاع الأهلي والنفطي، انهاء خدمة مؤمن عليه في القطاع الحكومي، انهاء خدمة مؤمن عليه في القطاع الأهلي والنفطي، صرف تعويض تأمين ضد البطالة، طلب صرف معاش تقاعدي، طلب صرف مكافأة، الجمع بين المعاش والراتب، اعادة صرف نصيب لبلوغ سن الرشد 21 سنة، اعادة صرف نصيب لبلوغ سن الرشد 26 سنة - ذكور، اعادة صرف نصيب لبلوغ سن الرشد 28 سنة - ذكور، اعادة صرف نصيب في حالة الاستقالة - ذكور، اعادة صرف نصيب في حالة الاستقالة / الترمل / الطلاق - اناث، صرف نصيب مقدم، ايقاف / انهاء نصيب او معاش وصرف منحة زواج، اعادة صرف معاش تقاعدي، تسجيل باب خامس، الشهادات الالكترونية (الأكثر طلباً)، طلب اعادة تسوية (السداد بواقع 15%)، الاستفسار عن استبدال اصحاب المعاشات، استفسار عن بيانات مدد اشتراك، استفسار عن بيانات المرتب او شريحة الاشتراك، استفسار عن بيانات الحقوق التأمينية، استفسار عن بيانات سجلات الاستبدال، استفسار عن بيانات سجلات الاستقطاع، استفسار عن بيانات سجلات رد المبالغ، استفسار عن بيانات جهة الصرف وصافي المبالغ الشهرية المحولة واستفسار عن المعاش التكميلي الاختياري.

