المقصيد: آلية جديدة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن النهار

اجتمع وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد صباح امس، بالوفد الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، والوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان.

وناقش الاجتماع، الخطط والبرامج التعليمية انطلاقاً من التعاون المشترك بين وزارة التربية ممثلة في ادارة التعليم الخاص والنوعي، والهيئة العامة لذوي الاعاقة.

وتطرق الوفد الى الميزانية المطلوبة المقدمة من وزارة التربية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والتي من شأنها ستعزز لبناء المرافق الخاصة للطلبة والبنية التحتية، بالاضافة الى النظر للامكانيات المطلوبة من اعضاء الهيئتين التعليمية والادارية المختصة في هذا المجال.

من جانبه، طرح المقصيد خلال الاجتماع عدداً من القضايا التي يجب التركيز عليها فيما يتعلق بطلبة ذوي الاعاقة مثل صعوبات التعلم وأهم برامج التربية الخاصة لنجاح سير العملية التعليمية.

وأكد ان وزارة التربية تسعى الى اتخاذ آلية جديدة لتعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كالتحسين اللغوي ومعالجة صعوبات التعلم، مشيراً الى ان الوزارة تحرص على تشكيل لجان مختصة لتقييم اولئك الطلبة.

