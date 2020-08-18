«البلدية»: توجيه 19 تنبيهاً لمواقع تشوين

وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولات ميدانية عدة في عموم المحافظة خلال الاسبوع الماضي بهدف التأكد من عدم وجود انقاض امام المنازل والساحات المقابلة لها وسريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال املاك الدولة.

وفي هذا السياق اوضحت مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. ميساء بوشهري بأن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي خلال الأسبوع الماضي اسفرت عن توجيه 19 تنبيها لوجود انقاض، انتهاء ترخيص التشوين، عدم وجود ترخيص بالموقع، عدم وجود لوحة وذلك بعد الكشف على 22 موقعا للتشوين للتأكد من الالتزام بالمساحة المسموحة.

وأكدت بوشهري ان الادارة تقوم بتوجيه انذارات للشركات المخالفة لازالة المخالفات تجنبا للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للانذار يتم تحرير المخالفة.

ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة او التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي او عبر الواتس اب 24727732 في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية.

