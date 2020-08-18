المطوع: 34 ألفاً و500 طالب جامعي استأنفوا الدراسة عن بُعد

وطن النهار

أعلن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. عبدالله المطوع ان عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بعد في جامعة الكويت خلال الأسبوع الأول من استئناف الدراسة قد بلغ 34459 طالباً وطالبة وهي نسبة ممتازة تجاوزت 96% من مجموع عدد الطلبة المسجلين للفصل الدراسي الثاني.

وأظهرت دراسة احصائية شارك فيها 1744 عضو هيئة تدريس مدى جاهزية الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة من حيث تفعيل فرق الفصول الافتراضية التي تم انشاؤها للمقررات حيث تجاوزت نسبة الفرق المفعلة 98%، وجارٍ متابعة وحل المشاكل الناجمة عن احالة بعض الفرق لزملاء آخرين لتعذر تدريسها من قبل اساتذتها الفعليين.

وأضاف ان الاحصائيات اظهرت مدى اقبال الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة على دورات التعليم عن بعد حيث شارك فيها اكثر من 95% من اجمالي العينة بمعدل 5 دورات لكل عضو هيئة تدريس.

وبينت الدراسة حاجة اعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة للمهارات المختلفة للمرحلة القادمة حسب الجدول المبين في الشكل الآتي والتي تظهر ان غالبية العينة تحتاج الى المزيد من التدريب على ادوات التقييم والاختبارات الالكترونية.

وأشار الى ان خطة مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة للمرحلة القادمة ستأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الدراسة لتوفير افضل الخدمات اللازمة من اجل استمرار العملية التعليمية عن بعد وفق اللوائح التي اقرها مجلس الجامعة وبما يخدم العملية التعليمية.

وأعرب المطوع عن شكره وامتنانه لتعاون الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة ولجنة نظام التعليم عن بعد الجامعية وجمعية اعضاء هيئة التدريس والعمادات الأكاديمية والخدماتية وجميع العاملين في القطاعات التابعة لمكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لانجاح نظام التعليم عن بعد.

