«الثقافية النسائية» تناقش «متغيرات التعليم في ظل الكورونا»

وطن النهار

تعقد الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «متغيرات التعليم في ظل الكورونا» اليوم من الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساء.

وقالت رئيسة لجنة تطوير التعليم في الجمعية سعاد عبدالله العتيقي بأن المشاركات في الحلقة النقاشية سيتناولن عدة محاور، وجميعهن من ذوات الاختصاص في مجال التعليم، وهن: د. اماني البداح نائب المدير العام للبرامج والادارات المساندة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وستتحدث عن «المنصة التعليمية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي». د. دُنا المشعان استشارية تربوية، وستتحدث عن «التعليم الهجين في زمن الكورونا». ا. منى الأنصاري الموجه الفني العام للعلوم بوزارة التربية، وستتحدث عن «رؤية وزارة التربية بموضوع التعليم في زمن الكورونا». د. منال الديحاني استاذ مشارك بكلية التربية الأساسية، وستتحدث عن «التعليم عن بُعد فشل ام نجاح».

وأضافت العتيقي بأن محور الحلقة النقاشية يعد من اهم المواضيع المطروحة اليوم بسبب جائحة «الكورونا» العالمية، وبالتالي فهو يقترن بمستقبل اجيال كاملة وتشغل اذهان كل بيت في الكويت، وأشارت العتيقي الى ان الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية كانت من اول المهتمين بالتعليم عن بعد اثر انتشار «كورونا» ونشطت في هذا الأمر بشكل كبير.

