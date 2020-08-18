علاوي لـ«النهار»: موقف سمو أمير البلاد تجاه العراق أبويّ نابع من ضمير نقي

أول النهار

قال رئيس وزراء العراق الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، ان الوضع السياسي في العراق لا يغيظ عدواً ولا يسر صديقاً، وهو وضع مؤلم ومحزن، مشيراً الى انه لا يوجد خطوات للحكومة، فهناك احاديث عامة اما خطوات جدية فلا توجد، نحن نريد عملاً واضحاً ومحدداً بأهداف واضحة.



واكد في حديث لـالنهار ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد رجل وطني ويدعو الى الاعتدال في سياساته، مشيراً الى ان الكويت اظهرت مواقف مساندة محافظة داعمة للعراق، لافتاً الى ان موقف الكويت موقف أخوي سليم محب وداعم، اليكم تفاصيل الحوار:

? كيف تقرأ الوضع السياسي في العراق اليوم

? الوضع السياسي في العراق لا يغيظ عدواً ولا يسر صديقا، وهو وضع مؤلم ومحزن وهناك تدخل لقوات اجنبية منها تركيا وايران واميركا وتراجع اقتصادي هائل واخيراً جاءت كورونا ففتكت بالشعب العراقي ومشاكل كثيرة منها النفط والمشاكل مع كردستان والمحافظات ومشاكل اخرى ليس لها حدود ولا حصر.

? كيف تقيم خطوات الحكومة العراقية حتى الآن

? لا يوجد خطوات للحكومة، هناك احاديث عامة اما خطوات جدية فلا توجد، نحن نريد سياق عمل واضحا ومحددا بأهداف واضحة، مصطفى الكاظمي اليوم مغلوب على امره.

? ما رأيكم في قانون الانتخابات وهل انتم مع انتخابات مبكرة

? لا يوجد لدينا قانون انتخابات ولم تحدث انتخابات نزيهة بمعنى الانتخابات الديموقراطية، الانتخابات اما بقرار اميركي او قرار ايراني على الأغلب مثلما حصل في السابق، بالتزوير الفظيع او باستعمال السلاح المنفلت، فالعملية السياسية الكئيبة العرجاء افرزت مجلس نواب لا يعتمد عليه، وانا قلت لمصطفى الكاظمي قبل تشكيل الحكومة ان يعتمد على المتظاهرين والاتحادات والنقابات، وحتى نقضي على مسألة التطرف بعملية السلاح المنفلت اقترحت عمل قيادة عامة للقوات المسلحة وقد وافق الجميع لكنهم يخافون العمل بهذه المسألة.

? برأيك.. ما ابرز التحديات التي تواجه العراق اليوم وما وجهة نظركم لتجاوز تلك التحديات

? هناك تحديات منها تحدي المناطق التي ابتليت بتنظيم داعش الارهابي وابتليت بالميليشيات ودمرت وهناك المهاجرون والمهجرون والنازحون الذين لايزالون عالقين في خيام وهناك مناطق لا يسمح لاهلها بالعودة فتحولت الى معتقلات، وصرنا بين اميركا ومطالبها وايران ومطالبها فضاع وبات امن المنطقة مهدداً فدخلت تركيا على الخط بشكل غير لائق في العراق وسورية وليبيا والصومال.

والآن المجتمع منكسر ومنقسم ولولا هذه التظاهرات التي عمت جنوب ووسط العراق والتي لها بداية وليس لها نهاية، ونخشى ان تمتد النزاعات والمشاكل لان العراق كان صمام امان الى ان قام صدام بغباء بغزو الكويت ولا نعرف ماذا كانت دوافعه لغزو الكويت ودمارها، ورغم ما حصل سيبقى الكويتيون اهلنا واخوتنا واحبابنا.

? ما رأيك في مواقف سمو أمير الكويت تجاه العراق

? انا شكرت سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي بادر الى عقد مؤتمر الدول المانحة لدعم العراق في مسألة النازحين واللاجئين فشكرته انا شخصياً في مؤتمر كان بالكويت في اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية، وقلت له موقفا يسجل لك لأنك قابلت الاساءة بالاحسان وحقيقة موقف امير الكويت تجاه العراق موقف ابوي وأخوي حريص نابع من ضمير نقي ليس على العراق فقط بل على مجلس التعاون الخليجي ايضا وهو من يبذل جهودا لتقريب وجهات النظر.

? كيف تقيمون العلاقات العراقية - الكويتية

? كنت اتوقعها تصبح احسن وتتقدم اكثر وتكون نموذجاً يحتذى وتكون دالة لكل العرب برغم ما حصل في عهد النظام السابق فالشعب العراقي لم يكن مسؤولا، اذ كان النظام نظاماً أرعن مثلما ضرب الشعب العراقي ضرب الكويت.

? قدمت الكويت مساعدات انسانية للحد من تفشي جائحة كورونا في العراق فما تعليقك على ذلك

? سبق وأن تحدثت عن مؤتمر المانحين، حيث تبرعت الكويت تبرعا سخياً للعراق، وقد جاءني مسؤول الخارجية الكويتي وهو رجل فاضل جدا قال لدينا رصيد 60 مليون دولار نريد ان نتبرع به للعراق، على طول الخط الكويت وقفت موقف شقيق مع شقيقه، وضربت مثالاً رائعاً لهذا الامر، وبصراحة لم تكن استجابة واضحة من العراق وقد اخبرت القادة الكويتيين عندما طلبوا من العراق اولويات المشاريع وأولويات المحافظات التي يجب تنجز بها المشاريع ولم تستجب الحكومة العراقية لسؤال الكويت فالكويت اظهرت مواقف ساندة محافظة داعمة للعراق، كانت علاقتنا بالكويت علاقة دولة شقيقة بكل معنى الكلمة، موقف الكويت موقف اخوي سليم محب وداعم ولكن العراق لا يستثمر ذلك.