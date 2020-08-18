نجاحات كبيرة لوزير الداخلية.. حسم وحزم

الأولى

يواجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري، ومع إيماننا العميق بأهمية الممارسة الديموقراطية السليمة وحق النواب المطلق بتقديم الاستجوابات وغيرها من الأدوات الدستورية، إلا أننا نرى أن هذا الاستجواب ينقصه الكثير من العوامل التي تسهم في جعله استجواباً مستحقاً أو منطقياً، فمنذ أن تسلم الصالح حقيبة وزارة الداخلية كأول مسؤول من خارج الأسرة الحاكمة يتولى هذه الحقيبة المهمة والحساسة والرجل يعمل بجد وإخلاص، ومما زاد من صعوبة مهمته أنها تزامنت مع جائحة كورونا والتي ضربت العالم، وأضرت باقتصادات الدول، وتسببت في كوارث كبيرة.

ومع كل ذلك فقد حقق الصالح نجاحات كبيرة في أداء مهمته، وأثبت قدرة عالية في التعامل مع الأحداث بواقعية، وجدية، وحسم، وحزم، ولهذا فقد نال الإشادة من الجميع. وإذا ما استعرضنا، على عجالة ما قام به الصالح خلال هذه الفترة الوجيزة من عمل وإنجازات، فإننا يمكن أن نشير إلى بعض الملفات الشائكة التي تصدى لها الوزير الشاب باقتدار، وأولها ملف تجارة الإقامات، حيث تم ضبط العديد من المتورطين في هذه القضايا التي تسيء إلى سمعة الكويت، وإحالتهم للنيابة العامة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم دون النظر إلى أي اعتبارات سياسية أو اجتماعية.

كما أن الصالح أخذ قراراً غاية في الأهمية حينما أحال عدداً من القيادات في وزارة الداخلية إلى النيابة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة في موقف شجاع وحكيم حفاظاً على المال العام.

وكانت قضية غسل الأموال المتهم فيها عدد من أبرز مشاهير الـسوشيال ميديا من أهم إنجازات وزير الداخلية، وهي القضية التي أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام والمتابعة نظراً لضخامة الأموال الموجودة في أرصدة المتهمين والشكوك الكبيرة في مدى شرعيتها ونظافتها.

ورغم إيماننا المطلق بحق النواب في ممارسة دورهم واستخدام أدواتهم الدستورية، لكننا في الوقت نفسه نتمنى أن تستخدم تلك الأدوات بحق من يقصر في أداء واجبه، وليس من يجيد ويعمل من أجل أمن واستقرار هذا الوطن العزيز والمواطنين.

حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

