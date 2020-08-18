العدساني يلاحق الشيتان باستجواب ثالث وتوقعات بدمج مساءلتي وزير التربية

الأولى

يناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح المقدم اليه من النائب شعيب المويزري في ظل غموض شديد يلف ما يمكن ان يؤول اليه الاستجواب حيث لا يعرف الى الآن إن كان النائب المستجوب سيحصل على العدد المطلوب لطرح الثقة ام لا، لكن معلومات كشفها مصدر نيابي لـ النهار تقطع بأن عدد النواب الذين اعطوه وعدا بتوقيع ورقة طرح الثقة لا يتعدى الاربعة، فيما آثر عدد لا بأس به انتظار المناقشة حتى تتضح الرؤية.

وسيكون استجواب وزير التربية سعود الحربي مطروحا بالجلسة ذاتها وحسب مصادر برلمانية فإن الطرفين الوزير والنواب جاهزون للاستجواب. وكشفت المصادر ان النائبين عودة الرويعي وخليل عبدالله لا يمانعان في دمج استجوابهما مع استجواب النائب الحميدي السبيعي حيث من المتوقع ان يطلب الوزير ذلك الدمج. وعشية الجلسة اعلن النائب رياض العدساني انه وزميله راكان النصف سيقدمان استجوابا جديدا لوزير المالية فيما يتعلق بالسياسة المالية وكيفية التعامل مع القضايا الرئيسة والحساسة وأبرزها قضية تضخم حسابات نواب وشبهات غسل الأموال.

واوضح العدساني انه سيتم كشف كل التفاصيل بالأدلة والمستندات وجميع البيانات ولن تمر هذه القضية مرور الكرام.

وبشأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء اكد العدساني ان الاستجواب قائم وسأقدمه منفردا حول السياسة العامة، مضيفا انه خلال الأيام القريبة القادمة سوف يتم توجيه المساءلات السياسية.

من جانب آخر، عقدت لجان برلمانية اجتماعات لها امس حيث قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن قرار مجلس الوزراء تعطيل العمل قد تعذر معه تطبيق خطة الاجتماعات الموضوعة من قبل اللجنة ولذلك انتهجت آلية جديدة لمناقشة تتماشى مع الظرف الراهن، خاصة أن الوباء قد رتب على الميزانية التزامات لمواجهته تمثلت بمبلغ 500 مليون دينار إضافة إلى 240 مليونا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 654 الذي يقضي بمضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على كل من الباب (الثالث- الخامس) لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ما تطلب إعادة دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2020/2021 للنظر في إمكانية تخفيضه من قبل وزارة المالية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء في يونيو الماضي بالتخفيض بحد أدنى 20% عن تقديرات السنة المالية السابقة.

وكشف عبدالصمد ان اللجنة ارتأت إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية التي انتهت من دراستها وبحثها إضافة إلى الحسابات الختامية لخمس جهات من بين 15 جهة ذات ميزانية مستقلة.

واوضح انها ناقشت إمكانية إقرار تلك الحسابات بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وفقا لقانون إنشاء كل منها وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار في حال إقرار تلك الحسابات وذلك عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، مع تأكيد اللجنة على أن ذلك الأمر لن يعفي من مساءلة ومناقشة تلك الجهات الـ 5 حيث ستتابع اللجنة تسوية الملاحظات المسجلة على حساباتها الختامية.

واضاف ان اللجنة تطرقت إلى ما سيحققه إقرار مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بإيقاف استقطاع نسبة 10? من اجمالي الإيرادات الفعلية لاحتياطي الأجيال القادمة في حال وجود عجز في الميزانية، ما سيسهم في انخفاض العجز الفعلي.

بدورها، ناقشت لجنة الموارد البشرية في اجتماعها امس قانون تعديل التركيبة السكانية وتكليف المجلس بشأن الوظائف القيادية والاشرافية، وقال مقرر اللجنة أسامة الشاهين ان لدينا 7 اقتراحات بقوانين ولا يوجد لدينا اي مشروع بقانون من الحكومة بهذا الصدد وقد تلاقى اعضاء اللجنة على مجموعة من المبادئ اعددنا بها شكلا بما انتهت اليه اللجنة وسنناقشها مع الحكومة مطلع الاسبوع المقبل.

واوضح ان اهم مواد قانون التركيبة السكانية هو عدم استحداث جهاز حكومي اداري بيروقراطي جديد لوجود عدد كبير من الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتركيبة السكانية، وكذلك ضرورة الالتزام بنسبة اجمالية لعدد الاجانب مقابل الكويتيين، واستثناء العمالة المنزلية من هذه النسبة.

وابدى رفضه لما تطلبه الحكومة من استثناء العقود الحكومية الا في حالة ان يكون الاستقدام مقرونا بمدة العقد ولا يجوز استمراره زيادة على هذه المدة ولا يجوز تحويله من مادة العقد الحكومي الى مواد اخرى.

وذكر الشاهين ان من ضمن الاحكام المهمة التي تضمنها القانون هو وضع بلوك او وقف معاملات الاستقدام والتحويل لأي جنسية تتجاوز النسبة المحددة، مضيفا انه سيكون هناك تجريم جنائي مشدد ومغلظ على كل مسؤول يخالف هذه النسب والاوزان وكل من يغري ترهيبا او ترغيبا المسؤولين بهذه التجاوزات وايضا من يزاولون تجارة الاقامات سيكونون معاقبين بعقوبات جنائية.