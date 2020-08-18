.. مرحلة «بالعافية» و«نعيماً»

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تدشن البلاد اليوم المرحلة الرابعة «المدمجة ببعض أنشطة الخامسة» من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الحظر الجزئي المسائي وذلك استمرارا لتخفيف القيود التي فرضتها السلطات الصحية سابقا للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا».

وتشهد المرحلة الرابعة عودة تقديم الخدمة من داخل المطاعم والمقاهي وكذلك عودة عمل المواصلات العامة في مختلف المناطق مع التباعد، والعمل من مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأكثر من 50%، مع تطبيق الشروط الصحية.

وسمح مجلس الوزراء لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشمل الأندية الرياضية والصحية، محال العناية الشخصية، صالونات الحلاقة، محال الخياطة والمشاغل.

وتراجعت السلطات الصحية عن ضوابطها لصالونات الحلاقة حيث سمحت بحلاقة الذقن للرجال ووضع المكياج للنساء.

وألزمت السلطات الصحية المطاعم والمقاهي بالالتزام بكل الاشتراطات السابقة مع التباعد بين الطاولات واماكن الجلوس بما لا يقل عن مترين، استخدام الاطباق والادوات ذات الاستخدام لمرة واحدة، عدم وضع الأواني وادوات المائدة والمناديل والتوابل في صالة الطعام، موجبة تقديمها للزبائن عند الطلب ومنع تجهيز الأواني وادوات المائدة على الطاولة الا عند جلوس الزبون. وبشأن الأندية الرياضية والصحية اوجبت الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، وشددت على تقليص مدة التمرين قدر الامكان، توفير ادوات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كافٍ.، ومنع تقديم المناشف للاعبين، واغلاق غرف السونا والبخار.

أما داخل محال الخياطة والمشاغل ففرضت السلطات الصحية ضرورة فحص درجة الحرارة، كما اوجبت على جميع مرتادي تلك الاماكن ارتداء الكمام او اي وسيلة اخرى لغطاء الفم والانف، وعلى العاملين ارتداء القفازات والكمامات اثناء اخذ القياسات والتخلص منها بعد كل عميل.