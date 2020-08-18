إعادة هيكلة الجهات الرقابية

الأولى

كشفت قضايا الفساد وغسل الأموال التي شغلت الساحة المحلية خلال الفترة الماضية، وجود ثغرات وإهمال في بعض الجهات الرقابية مكن المتلاعبين بالمال العام والساعين لغسل الأموال من تنفيذ مخططاتهم بشكل ملفت للنظر، ما حول الأمر من مجرد جرائم محددة إلى كارثة تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بسمعة البلاد، وتؤثر على مركزها وترتيبها في مؤشرات الفساد العالمية.

ووفق مصادر حكومية مطلعة فإن التطورات الأخيرة والقضايا التي تنظرها المحكمة والنيابة العامة كشفت وجود هذا الخلل لدرجة ان محكمة الجنايات أشارت في حكمها في قضية ضيافة الداخلية الى ان جهاز المراقبين الماليين غائب حاضر وهي إشارة واضحة الى ان الجهاز لم يقم بدوره كما يجب، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على البحث عن هذا الخلل وتعديله ليس في جهاز المراقبين الماليين وحسب وإنما في جميع الأجهزة الرقابية لتعزيز دورها ومساعدتها في القيام بواجباتها بشفافية وحسم وعدل. (ص 7)

وفي هذا السياق، ألمحت المصادر إلى وجود توجه نحو إعادة هيكلة كل الجهات الرقابية في الدولة لتنشيطها وبث دماء جديدة فيها وتعزيز قدرتها ودورها المهم في الحفاظ على المال العام.

ومضت المصادر إلى القول ان هناك جهات عملت بجد ولكنها أيضاً سينالها من التعديل جانب.

المصادر أكدت أن عملية مواجهة الفساد سوف لن تكون شأنا حكوميا وحسب وانما سيتم اشراك المجتمع المدني بجميع جهاته وجمعياته بها. كما أن الحكومة تعتزم تشديد حماية المبلغين عن جرائم الفساد وضمان سرية اسمائهم ومناصبهم مع التدقيق على البيانات والبلاغات التي تقدم وعدم اهمال أي منها للتأكد من جديتها.

وفي هذا الإطار من المنتظر أن تشهد العديد من المناصب القيادية ذات العلاقة بحماية المال العام تغييرات شاملة لضمان تعزيز الشفافية في الرقابة وحماية المال العام، بحيث يتم تكليف أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للقيام بالعمل فيما يمكن وصفه مرحلة جديدة وجادة في الرقابة والمحاسبة.

وفي السياق نفسه، قالت المصادر ان تعليمات مشددة صدرت الى جميع الجهات الحكومية بتشديد التدقيق والمراجعة على كل الفواتير وعقود الشراء الحكومية وبقية المصروفات لضمان عدم التلاعب في قيمها الفعلية وإحالة كل الفواتير المشتبه بدقتها إلى جهات الرقابة المعنية لمتابعة التحقيق بها.