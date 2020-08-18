التحفظ على أموال «فاشينيستا» وإحالة «مشهور» جديد إلى النيابة

الأولى

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا بالتحفظ على اموال الفاشينيستا ع. ع وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضدها من وحدة التحريات المالية بعدما تبين تضخم حساباتها البنكية.

وكانت النيابة وجهاز امن الدولة دهمتا اول من امس شركة وصالونا نسائيا ترجع ملكيتهما للفاشينيستا حيث تم التحفظ واحراز الفواتير والاوراق الرسمية والمستندات الموجودة بالموقعين.

من جانب آخر تقدمت وحدة التحريات المالية بشكوى ضد مشهور في وسائل التواصل الاجتماعي الى النائب العام بعدما تبين تضخم حساباته البنكية. وبشأن قضية ضيافة الداخلية سلم متهمان نفسيهما الى الجهات الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالسجن فيما تم تشكيل فرق امنية للقبض على من تم اخلاء سبيله قبل اصدار الحكم.

من جانب آخر افادت وزارة التجارة ان ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها، اصدرت 91 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.

وأفادت في بيان لها، ان التدابير تضمنت توجيه انذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وانذار لشركة تأمين، و10 لشركات مجوهرات، لافتة الى انها اوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، كما اوقفت التعامل مع الأرقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات.

وأوضحت ان التدابير تضمنت ايضاً امراً بالزام 38 شركة عقارات وشركة صرافة وشركتي تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون وتبتعد عن المخالفات.

وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ اجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية و5 شركات صرافة و15 شركة مجوهرات و14 شركة تأمين.

ولفتت الى ان مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 58 ترخيصاً، موزعة على 57 شركة عقارية وشركة مجوهرات.

وأوضحت التجارة ان مكافحة غسل الأموال، اعتمدت تعيين وتحديث 6 مراقبي التزام في شركتين عقاريتين و4 للمجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانياً على 17 شركة، منها واحدة للعقار، و12 للصرافة و4 للمجوهرات.