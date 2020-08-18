«الخليجي» يحذر طهران من «تداعيات خطيرة» لتهديد الإمارات

الأولى

عواصم- الوكالات: أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه للإمارات في مواجهة التهديدات الإيرانية على خلفية اتفاق السلام مع إسرائيل، محذرا من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي فيما أكدت أبو ظبي أن قرارها سيادي وغير موجه ضد إيران في حين شنت واشنطن هجوما لاذعا على القيادة الفلسطينية... (طالع ص 14).

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة له، امس إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران. واضاف إن القرارات الاستراتيجية تحولية ولها وقعها وتأثيرها، وقرار الإمارات مستقبلي يعزز موقعها وتنافسيتها. واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف، أن تهديدات روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه الإمارات، تحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية. كما طالب طهران الالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

على صعيد متصل، اتهم جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعض القوى بانها تمنع إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن الشعب الفلسطيني رهينة لقيادة سيئة جدا. وقال كوشنر في مقابلة مع قناة سي بي إس إن لدينا خطة على الطاولة إذا كانوا راغبين في التمسك بالسلام، مشيرا إلى خطة ترامب للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن ووصف كوشنر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه تاريخي، مشيرا إلى أنه أول اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية منذ 26 عاما.