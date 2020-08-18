وزير الصحة نفى ما تردد حول إيقاف رواتب العاملين «البدون»

الأولى

نقل النائب ناصر الدوسري عن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، نفيه ما تم تداوله بشأن إيقاف رواتب البدون العاملين في الصحة، مؤكدا أن حقوقهم المالية لن تمس وأنه حريص على تسهيل صرف مستحقاتهم بدون انتقاص أو تأخير.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 622 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 502.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 498 اصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 68633 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان بين هذه الحالات حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 الاحمدي و130 حالة في الجهراء و128 في الفروانية و100 في حولي و96 في العاصمة. وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7692.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4334 مسحة ليبلغ اجمالي الفحوصات 563134 فحصا.