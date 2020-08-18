«السكنية» ترفع أولوية التنازل لأصحاب الطلبات حتى نهاية 2009

الأولى

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه بناء على توجيهات وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس، ستقوم برفع أولوية التنازل عن البدائل السكنية المسلّمة فعليا لاصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/12/2009.

وأشارت في بيان لها ان الأولوية المعلن عنها سابقاً لقبول التنازل كانت حتى 31/12/2006 ، وبناء على التوجيهات الجديدة سيتم قبول معاملات التنازل للمواطنين المخصص لهم بدائل سكنية بالمشاريع الإسكانية والمسلمة تسليماً فعلياً إلى مواطنين آخرين من أصحاب الطلبات السكنية المسجلة لدى المؤسسة حتى تاريخ 31/12/2009.

