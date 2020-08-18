الخالد: تحسن مستمر في صحة سمو أمير البلاد

وطن النهار

طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على التحسن المستمر الذي تشهده صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حيث عبر المجلس عن عميق ارتياحه، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء.

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس إلى شرح تفصيلي من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح حول حيثيات الاستجواب الموجه له والذي سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لمناقشته، مؤكداً استعداده لمواجهة الاستجواب والتعامل معه وفق الأطر الدستورية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته بالوزير الصالح وقدرته على توضيح وتفنيد المحاور الواردة في الاستجواب، مؤكداً مؤازرته ودعمه للوزير.

كما استعرض المجلس الاستجواب الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي وبهذا الصدد شرح وزير التربية ووزير التعليم العالي للمجلس فحوى المحاور الواردة في الاستجواب وردوده عليها ‏موضحاً جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بها، وقد أكد مجلس الوزراء قناعته بالردود التي ساقها وزير التربية ووزير التعليم العالي في تفنيد تلك المحاور، معرباً عن ثقته به ودعمه ومؤازرته.

‏استعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة استجواب وزير المالية من تجديد الثقة المستحقة بوزير المالية براك الشيتان وقد أعرب المجلس عن خالص التهنئة لوزير المالية لما انتهت إليه نتيجة الاستجواب، والتي عكست تقدير أعضاء مجلس الأمة للجهود المخلصة التي يقوم بها على رأس وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه.

من جانب آخر دعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية وعدم التهاون بذلك حماية لصحة المجتمع كافة خاصة مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية اليوم الثلاثاء.

‏وقد أكد مجلس الوزراء على تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتجسيد الوعي المجتمعي لتجاوز أماكن الاختلاط والتجمعات وتجنب أسباب العدوى لنتمكن جميعاً من اجتياز هذه المحنة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

‏وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال إنجاز الأعمال المتعلقة بتشغيل الخدمات العامة التابعة لكل منها في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة من قبل المؤسسة بهذا الشأن.

‏واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن تقريري الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية، وذلك عن الأشهر من يناير وحتى يونيو 2020.

‏كما قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة، وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للرياضة) لوضع المرئيات المناسبة – كل في مجال اختصاصه – حول الآلية اللازمة لتفعيل القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الشخاص ذوي الإعاقة ‏على أن تقوم الهيئة برفع تقرير متكامل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، متضمناً الرؤية المشتركة والحلول الكفيلة بسرعة تنفيذ المهام والأعمال المتعلقة بالجهات الحكومية المشار إليها بهذا القرار وبما يضمن تفعيل ذلك القانون تنفيذاً لسياسة الحكومة في التوجه نحو التحول الرقمي في جميع قطاعات المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور، فقد أحاط وزير التجارة والصناعة المجلس علماً بدور الوزارة في التحول التكنولوجي لعدد كبير من خدماتها، لا سيما ما يخص طلبات الشركات في الحصول على نماذج السجل التجاري ‏وحرصاً على تجنب مراجعة مسؤولي الشركات لمقرات الوزارة مراعاة للاشتراطات الصحية، فقد تم تحويل تلك الخدمة لتصبح الكترونية دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وقرر مجلس الوزراء تعميم نماذج شهادات السجل التجاري على الجهات الحكومية المعنية لاعتمادها والعمل بها.

