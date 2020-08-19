لميس البشوتي تخوض أولى تجاربها في التمثيل

إضاءات

تخوض الفنانة والاعلامية لميس البشوتي أول تجاربها في عالم التمثيل، من خلال مسلسل سيت كوم كوميدي، يحمل اسم «11 شارع النخيل»، والذي سيتم عرضه عبر منصة «شوفها» من انتاج شركة «بلاك أند وايت».

وتجسد لميس خلال العمل، شخصية الدكتورة «غدير»، وهي احدى الشخصيات الرئيسة في المسلسل.

«11 شارع النخيل» بطولة الفنانين نضال الشافعي، مروة اللبنانية، بالاضافة لمجموعة من النجوم الشباب، ومن تأليف نهاد وحيد، واخراج أيمن خطاب. جدير بالذكر أن لميس البشوتي عملت خلال مشوارها الاعلامي كمذيعة أخبار، ثم قدمت عددًا من البرامج الفنية الشهيرة عبر قناتي «روتانا» و»lbc».

