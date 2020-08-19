انطلاق عرض «دانتيل» لسيرين عبدالنور

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ينطلق عرض مسلسل «دانتيل»، بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، في 23 أغسطس الجاري، عبر منصة شاهد VIP، وذلك بعد تأجيل عرضه في موسم رمضان الماضي. وكتب منتج العمل جمال سنان، عبر حسابه على تويتر: «‏رغم الظروف الصعبة والمأساوية في الحبيبة ‎بيروت، ينطلق عرض مسلسل ‎دانتيل على ‎شاهد VIP يوم الأحد 23 أغسطس الحالي، اخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وانجي القاسم». رغم الظروف الصعبة والمأساوية في الحبيبة بيروت

ينطلق عرض مسلسل دانتيل على شاهد_VIP يوم الأحد 23 أغسطس الحالي..

المسلسل بطولة مجموعة من نجوم الدراما منهم محمود نصر، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وسيناريو وحوار سماء عبدالخالق وانجي القاسم، واخراج المثنى صبح.

