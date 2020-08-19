خالد المظفر: مقتنعون بما نقدمه.. وما «نركب الباص»

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اعتبر الفنان خالد المظفر نفسه محظوظاً لان انطلاقتة كانت مع الفنان طارق العلي ابرز فيها طاقته من خلال المساحة التي منحت له على المسرح وايضا اكد أن العلي لم يبخل عليه بالنصائح والتوجيهات والاقتراحات التي ساعدته على ابراز الدور الذي يؤديه ومنحه الثقة التي ادت الى ترك اثر عما يقدمه الى الجمهور.

وبسؤاله عن ظروف «كورونا» وتأثيرها عليه اجاب قائلا: كثير من الفنانين والمنتجين تأثروا من جائحة كورونا وقد اثر ذلك على سير اعمال التصوير للاعمال التلفزيونية وايضا الاعمال المسرحية التي تأجلت الى اشعار اخر وهناك عامل اهم وهو الوقاية من ذلك الفيروس وليس من المهم جدا ان اكسب مادة او حضوراً لعرض معين بقدر ما ان يكون هناك اهتمام اكثر بالناس وابعادهم عن الضرر وسوف نعود ان شالله عندما تكون الحياة طبيعية ويعود النشاط المسرحي بقدر وجود هذه الجائحة الا ان ذلك وفر لنا فرصة في البقاء مع العائلة ومراجعة الافكار ونرى نتائج ماقدمناه ووضع خارطة طريق نسير عليها وحرصت ان اخطط الى المستقبل

وعن ردة فعل الجمهور بعد نرول المسرحيات التي شارك بها الى الجمهور قال: نزل الى الجمهور عرض مسرحية «ليلة زفته» مع الفنان حسن البلام وايضا مسرحية ليلة خميس مع الفنان طارق العلي ولكل منهما اتجاه ولون معين وبالتالي الجمهور هو الذي يستفيد من تلك المشاركات ورايت التقبل في الشخصيات التي قدمتها معهم.

وعن دوره كمنتج او ان يعمل مع منتجين اخرين اجاب قائلا: نحن نعتبر عناصر مكملة للعمل الفني سواء كان المنتج طارق العلي او حسن البلام وبالتالي لايكون عندنا الالمام الكامل عن العمل والاهتمام بالتفاصيل الاخرى ولكن عندما اكون المنتج فانني سوف «احاتي» شباك التذاكر ومدى الاقبال من الجمهور على ذلك العمل خاصة انني في البدايات من الانتاج.

وعن مقارنة تكاليف الانتاج التي تكون عالية قال: لعدة اسباب ومنها أجور الفنانين وتوفيرالمستلزمات التي كانت في سعر معين والان اصبحت اغلى وهذا الامر طبيعي مع مرور الوقت وانا لا أراها غالية بالمقارنة مع الحفلات الغنائية التي تكون قيمة التذاكر فيها غالية.

وعن ماوصل اليه من انتشار وتوسع في الاعمال قال: كفنانين شباب وصلنا الى التوسع والانتشار ونكون مقتنعين بما نقدمه وما «نركب الباص» ويتولد عندنا الغرور نتيجة ذلك الانتشار والشهرة وانا اعتبر المشوار طويلاً وماقدمنا شيئاً وبودي ان نقدم اعمالاً تبقى للتاريخ مقارنة مثلما فعل الكبار سابقا.

وعن مشاركته في الاعمال السينمائية قال: قدمنا مع زميلي عبدالعزيز النصار فيلم Back To» «Q82 وحقق الانتشار من خلال عرضه لمدة 8 أشهر وفيلم «بوعيون» مع احمد العونان وفيلم «خميس وجمعة» مع الفنان طارق العلي كضيف شرف واذا قدمت على السينما اود ان نقدم شيئاً مختلفاً يواكب العصر الحديث من ناحية النص السينمائي.

