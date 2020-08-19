جنات تعلن تمردها وتعيد ذكرى أم كلثوم في «أنا في انتظارك»

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احتفلت المطربة المغربية جنات مع روتانا للصوتيات والمرئيات باطلاق البوم جنات الجديد انا في انتظارك الذي يتضمن (11 أغنية) ذات أنماط موسيقية مختلفة تم اختيارها من جانب المطربة والجهة المنتجة روتانا كي تفي بذائقة الناس المختلفة وتواكب اختلاف ارائهم.

جاء احتفال جنات وروتانا بألبوم انا في انتظارك متماشيا مع الظروف الراهنة التي فرضت امر التباعد الاجتماعي حرصا على صحة وسلامة الجميع، رغم هذا جاء صوت جنات واحساسها وموضوعات الاغاني التي تقدمها في جديدها، ليقرب اي تباعد، وشكرت جنات من خلال حساباتها ولقاءاتها على مواقع التواصل، شركتها روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي الاستاذ سالم الهندي، على كل ما بذلوه من جهود في مسائل الانتاج والتوزيع والتسويق حتى نالت جنات والالبوم قدرهما، وهذا الامتنان من جانبها اعتبرته الشركة أمراً ليس غريبا ان يصدر من مطربة صوتها كوصفها.. واحساسها كرقيها.

كما جاء البوم جنات الجديد بعد غيابها اربع سنوات عن اصدار اي البوم رسمي. ويحمل عنوانه انا في انتظارك اسما مشابها لاغنية كانت قد قدمتها كوكب الشرق السيدة ام كلثوم بصوتها، ولان البعض اعتقد ان جنات اعادت اغنية ام كلثوم بصوتها، نفت جنات الامر موضحة انها عندما كان عمرها ثلاث سنوات احبت اغنية ام كلثوم وغنتها في صغرها وما ان كبرت، ظلت ذكريات تلك الاغنية تلازمها وتدغدغ مشاعرها الى ان عرض عليها الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور، اغنية عنوانها انا في انتظارك من توزيع هاني ربيع، فأحبتها وغنتها واختارتها عنوانا لألبومها لتفاؤلها بالاسم ذاته.

جنات من خلال روتانا تؤكد اعلاميا انها تمردت في ألبومها الجديد ومواضيع الاغاني التي تقدمها تثبت هذا، فهي في اغنية اللي تشوف التي كتبها الشاعر أمير طعيمة، ومن الحان محمد رفاعي، وتوزيع توما، تقول للرجل اللي تشوفه، لو راحتك في بعادك عني انساني وروح، اللي تشوفه اللي ما بانش زمان دلوقتي اهو بان بوضوح.. يعني كفاية كلام نتكلم اصلا ليه..

جرحك بعد شوية وقت مسيره يروح.. لا هقولك استنى شوية ولا هتشوف دمعتي في عينيا.. لا اجي عليك ولا تيجي عليا.. عايز تمشي الباب مفتوح.

وتتوالى المشاعر والاحاسيس والرسائل في بقية اغاني الالبوم، ولكل اغنية حكاية من بداية ونهاية.. والأغاني هي: رايقة من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم، أحلى من الأحلام من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامي، اوعى من كلمات والحان وتوزيع عزيز الشافعي، برد الوحدة من كلمات كريم حكيم والحان خالد فتوح وتوزيع الهامي وأدهم دهيمة، ثباتي الانفعالي من كلمات أحمد الحبيشي والحان مدين وتوزيع اكرام عادل، دموع وبكيت من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم. فهمت قصدك من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع هاني يعقوب، انا استعجلت من كلمات علي فتحي وألحان عماد تاج وتوزيع جيزووو.

جنات التي يأتي ألبومها الجديد انا في انتظارك متزامنا ايضا مع انجابها طفلتها الثانية، اختارت ان تهدي مولودتيها جنات وجوليا اغنيتها رايقه من ألبومها لتؤكد انها وغيرها في ظل اي ظرف يجب ان نكون كما هي.

