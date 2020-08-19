أحمد الفيشاوي أعلن عودته لأغاني الهيب هوب

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أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن عودته الى تقديم اغاني الهيب هوب، وذلك عبر تدوينة له نشرها عبر حسابه على الانستغرام مرفقة بصورة جديدة له، حيث غطت الوشوم ذراعه. وعلق الفيشاوي على الصورة قائلاً: «انتظروا الفيديو، واللي مستنين، انا راجع للهيب هوب».

ويحتفي «الفيشاوي» بتجربته السينمائية الجديدة وفيلم «الحارث» الذي يعرض على منصة شاهد بدلًا من طرحه بدور العرض وذلك بعد نجاح تجربة فيلم «صاحب المقام». ويشاركه بطولة «الحارث» كل من باسم سمرة وياسمين رئيس وعمرو عبدالجليل وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد اسماعيل أمين، واخراج محمد نادر.

وتدور الأحداث حول شخصية صحافي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة الى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة.

