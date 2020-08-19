ياسمين عبدالعزيز تعجِّل تصوير فيلمها الجديد بسبب رمضان

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بدأت النجمة ياسمين عبدالعزيز الاستعدادات النهائية من أجل تصوير فيلمها الكوميدي الجديد الذي كتبه المؤلف خالد جلال ومن انتاج أحمد السبكي والذي تعود به للسينما بعد غياب ما يقرب من عامين.

وطلبت ياسمين عبد العزيز من الشركة المنتجة التعجيل بانهاء اللمسات النهائية على التحضيرات وترشيح الممثلين من أجل تصوير الفيلم في أقرب فرصة نظرًا لارتباطها بمسلسل رمضاني جديد.

وكانت ياسمين عقدت خلال الفترة الماضية جلسات عمل مع المؤلف عمرو محمود ياسين؛ من أجل الوقوف على الملامح النهائية للمسلسل الجديد وتفاصيل الشخصية بشكل نهائي والممثلين المرشحين للوقوف أمامها في المسلسل الجديد في محاولة لتحقيق نجاح يفوق نجاح العام الماضي في «ونحب تاني ليه».

