لمسات الفخامة والتميز في تصميمات غرف سفرة مودرن

مرأة

يتميز الديكور المودرن بتصميماته البسيطة والمجردة التي تتماشى مع عصرنا الحديث الا أن هذا لا يعني أن الغرف ذات الديكورات المودرن يجب أن تكون خالية من لمسة فخامة تضفي عليها التميز والرقي خاصة في غرفة السفرة التي تجتمعين فيها مع عائلتك وضيوفك.

ولنساعدك في اضفاء لمسة الفخامة والتميز المطلوبة على غرفة السفرة اليكي بعض افكار غرف سفرة مودرن تجمع بساطة التصميم مع لمسات مميزة تعطيها فخامة وتميز.

السطح الرخامي لطاولة السفرة يعطيها لمسة فخامة على الرغم من تصميمها البسيط واختيار ثريا ذهبية ذات تصميم فخم ومبتكر يمكنه أن يضفي على غرفة السفرة المودرن مظهر رائع ومتميز.

هنا أيضا تلعب وحدات الاضاءة والتصميم المبتكر للثريا دورا رئيسيا في أناقة وتميز غرفة السفرة. ويكتمل المظهر الجذاب مع تصميم الحائط واختيار السجاد الذي يتماشى تماما مع لون الطاولة والكراسي.

اختيار سجادة منقوشة مع تصميم غرفة سفرة مودرن فكرة ممتازة فهي تضفي نوع من التميز ولمسة فنية على المظهر البسيط للطاولة والكراسي. واستخدام النباتات الطبيعية كجزء من الديكور دائما ما يعطي تأثير مشرق ورائع في الغرفة.

الأبيض دائما ما يعطي مظهر مشرق ومريح لأي غرفة. ومزجه مع البني في غرفة السفرة اختيار جيد جدا حيث يحقق الاختلاف بين اللونين تباين جذاب ومظهر رائع كما ترين في هذين التصميمين المختلفين.

الكراسي الجلدية تضفي على السفرة لمسة فخامة واضحة حتى مع بساطة التصميم واختيار احدى درجات البني الغنية والغير تقليدية يحقق لكي مظهر متميز وجذاب خاصة مع تصميم طاولة سفرة مميز وسطح رخامي فخم.

لون الخشب الداكن بنقوشه الطبيعية يبدو أنيقا جدا في غرفة السفرة ويضفي المزيد من التميز على التصميم المبتكر للكراسي. واستخدام وحدات الاضاءة المبتكرة يعطي الغرفة مظهر عصري وغير تقليدي.

يتربع اللون الأسود على عرش الأناقة دائما. وهو يبدو رائعا عند مزجه مع لون الخشب الطبيعي. ويفضل أن تختاري حوائط وسجادة بألوان فاتحة حتى تظهري جمال الألوان الداكنة في السفرة والكراسي.

السفرة الدائرية اختيار رائع في المساحات الصغيرة وكما ترين فهذا التصميم عملي جدا حيث يمكن تقسيم الطاولة الى 4 أجزاء منفصلة وتوزيعها في المكان لتتحول لطاولات قهوة للضيوف.

