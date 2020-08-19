أهم الحيل لمكياج الوجه الدائري

مرأة

يتسم الوجه الدائري بملامحه الناعمة وبظهور الخدود الممتلئة. لذلك، المكياج من أهم التقنيات التي تساعد على تنحيف الوجه الدائري الممتلئ من خلال اضافة أبعاد وزوايا للجانبين.

أهم الحيل لتنحيف الوجه الدائري بالمكياج هي بالتركيز على منطقة الفكين، مما يمنحك وجه يبدو أرفع. هناك الكثير من الحيل الآخرى باستخدام المكياج لتنحيف الوجه الدائري والتي سنستعرضها معاً للحصول على اطلالة أنيقة كالمحترفات. اليك بعض النصائح البسيطة والفعالة لتطبيق مكياج متقن للوجه الدائري.

1 - رسم الحاجبين

الحاجبان من أهم ما يبرز ملامح الوجه ورسمهما بشكل محترف يمنحك مكياج مثالي. في حالة الوجه الدائري لا تستخدمي الملاقط لانتزاع الشعيرات الزائدة من حاجبيك، بل يفضل تركها بمظهر عريض. تساعد الحواجب العريضة على جذب الانتباه بعيداً عن الخدود الممتلئة. من النصائح الأساسية كذلك للحصول على حاجبين مثاليين هي بالحصول على زاوية خارجية للحاجب لضمان تنحيف الوجه قليلاً. استخدمي أقلام الحواجب لتحديد حاجبيك من الخارج، ثم قومي بملئها باستخدام بودرة الحاجبين بلون فاتح.

2 - مكياج العيون المناسب

درجات ظلال الجفون الداكنة هي الأنسب للوجه الدائري. اختاري ما بين الأسود، الأزرق أو الأروجواني، فيساعدك ذلك أن تحصلي على مكياج عيون قوي ومميز يساهم في صرف الأنظار بعيداً عن منطقة الخدين. تذكري كذلك أن استخدام الكحل الأسود لتحديد عيونك يمنحك اطلالة دراماتيكية كما يعطيك اطلالة أنيقة.

من النصائح التي عليك تطبيقها كذلك هي توزيع الدرجات الداكنة على الجفن العلوي بعكس الجفن السفلي. فتحتاجين لاضافة لمسة من الهايلايتر أسفل العين مع الحصول على رسمة عين مسحوبة لتعمل على توسيعها قدر الامكان.

3 - تطبيق الماسكارا

لا تغفلي أبداً عن تطبيق الماسكارا على رموشك لتكثيفها وتطويلها، مما يمنحك عيون مثالية تناسب وجهك الدائري. ابدأي بتجعيد الرموش أولاً باستخدام المكبس، ثم وزعي طبقة من الماسكارا الداكنة لتعمل على توسيع العيون وابرازها.

4 - استخدام الهايلايتر والبرونزر

الهايلايتر من مستحضرات المكياج الضرورية للوجه الدائري. فيساعد على ابراز المناطق الأساسية من الوجه كأسفل الحاجبين وأعلى الخدين، كما يساعد على اخفاء مظهر الخدود الممتلئة، بالتالي يعمل على تنحيفها بشكل جذاب.

