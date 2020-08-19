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سمك السلمون مع سلطة الفاصوليا واللحم المقدد


سمك السلمون من الأطباق الشهية والغنية بالأوميجا 3 ويمكن تقديمها بعدة طرق حتى لانمل الوجبة. يمكنك تقديمها مع سلطة الفاصوليا للحصول على أقصى فائدة من طبق المأكولات البحرية وهو عالي القيمة الغذائية.
المقادير:
6 شرائح سمك سلمون
علبة فاصوليا بيضاء
أوراق خس مقطع
ملعقة بقدونس مفري
150 غرام لحم مقدد أو شرائح بسطرمة مقطعة
2 ملعقة زيت زيتون
ملعقة صغيرة سمن أو زبدة
تتبيلة السلطة
ملعقة زيت زيتون
ذرة فلفل أسود
ملعقة عصير ليمون
ملعقة خل
تتبيلة السلمون:
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
معلقة صغيره كركم
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بابريكا
ربع كوب خل
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة زعتر أخضر مفري
طريقة التحضير:
ضعي السلمون في التتبيلة ونصف مقدار الزعتر. وضعي الباقي جانبا للتقديم.
في طاسة غير لاصقة للقلي على حرارة متوسطة ضعي السمن وقلبي اللحم المقدد أو البسطرمة لمدة دقيقتين.
ادهني شرائح السلمون المتبل بزيت الزيتون ورصي القطع في صينية فرن.
ضعي الصينية في الفرن الساخن على 180 – 190 مئوية لمدة 20 دقيقة أو تحت الشواية حتى ينضج.
اخلطي صوص التتبيل الخاص بالسلطة في بولة.
صفي الفاصوليا وضعيها في طبق التقديم مع الخس والبقدونس وتبلي بصوص التتبيل.
وزعي اللحم المقدد فوق سلطة الفاصوليا ثم ضعي شريحة سمك السلمون المشوي على الوجه وزيني بالزعتر


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