ماسك الخل والنشا لإزالة الرؤوس السوداء

مرأة

الرؤوس السوداء من المشكلات المزعجة التي عادة ما تواجه صاحبات البشرة الدهنية والمختلطة. فتظهر على هيئة نقاط سوداء صغيرة على الأنف، الذقن ومناطق أخرى من الوجه. من أهم الأسباب وراء ظهورها هي الافرازات الدهنية الزائدة التي تتراكم داخل المسام لتؤدي لانسدادها. اتباع التقنيات التقليدية لتنظيف بشرة الوجه لا تبدو أنها كافية لتنقية المسام والتخلص من الرؤوس السوداء بالشكل المطلوب. لذلك، عليك باتباع الوصفات الفعالة التي تساعد على تنقية المسام بشكل فعال. ماسك الخل والنشا من أهم الوسائل المجربة والآمنة لتقليل ظهور الرؤوس السوداء. حيث يتميز النشا بخواصهه القابضة للمسام، مما يساعد على تقليل الافرازات الدهنية. كما يساعد كذلك على امتصاص الزيوت الزائدة لتجنب لمعان البشرة. كما يتميز الخل الأبيض بطبيعته الحامضية والتي تعمل على ازالة الرؤوس السوداء نهائيا.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا كمية مناسبة من الخل الأبيض طريقة التحضير: في وعاء صغير، اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق النشا مع كمية مناسبة من الخل الأبيض للحصول على خليط متجانس. يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيدا. يترك خليط الخل مع النشا على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماما، ثم يشطف جيدا بالماء الدافئ. كرري استخدام هذا الماسك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.