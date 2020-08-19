بايرن في اختبار ليون

دوليه

يطمح بايرن ميونيخ الألماني الى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي ليون الفرنسي اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن نصف نهائي البطولة.

وتقام الادوار الاقصائية بنظام التجمع في لشبونة من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والاياب نظرا لظروف تفشي وباء كورونا.

ويخوض بايرن اللقاء وهو في حالة انتشاء بعد اكتساحه برشلونة في ربع النهائي 8-2 الجمعة الماضية ما يمنح فريق المدرب الألماني هانزي فليك معنويات عالية في لقاء اليوم.

ويبدو الفريق الألماني هو المرشح الابرز للقب خصوصا بعد المستوى الهائل الذي قدمه الفريق في المباراة الماضية أمام برشلونة، لكنه في الوقت ذاته مدرك أن هذا الانتشاء بالفوز الكبير قد يكون سلاح ذو حدين اذ لا مجال أبدا للتهاون أو التراخي أمام ليون الذي اقصى يوفنتوس الايطالي ومانشستر سيتي الانكليزي.

ويعتبر ليون أحد أكبر المفاجآت في البطولة هذا الموسم على الاطلاق، وذلك بعد أن نجح في الوصول لنصف نهائي أرقى البطولات الأوروبية.

ويعتبر وصول باريس سان جرمان وليون الى نصف النهائي نجاحا كبيرا لأندية الدوري الفرنسي، ولكن الآن سيكون على فريق ليون بقيادة مدربه رودي غارسيا مواجهة اختبار صعب للغاية أمام بايرن الذي هزم برشلونة بنتيجة صادمة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

مع ذلك فان الاحصائيات وتاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين تؤكد أن الفارق لا يكون هائلا بينهما عندما يتواجهات في دوري الأبطال.

وتواجه الفريقان 4 مرات في البطولة الاولى عام 2001 وانتهت لصالح مباراة الذهاب 1-0 لبايرن قبل أن يعود ليون في الاياب ويفوز بثلاثية نظيفة.

وفي 2004 تمكن ليون من الفوز ايضا في الاياب 2-1 بعد أن تعادلا في الذهاب 1-1، وفي 2008 تعادل الفريقين في الذهاب 1-1 وفاز البايرن 3-2 في الاياب. وفي المواجهة الأخيرة قبل 10 سنوات التقى بايرن وليون في نصف نهائي البطولة وحينها كان الفريق البافاري قاسيا على النادي الفرنسي حيث فاز في مباراتي الذهاب والعودة بنتيجتي 1-0 3-0 قبل أن يخسر بايرن النهائي أمام انتر.

وقياسا على نتائج الفريقين فأن الكفة تبدو متساوية من حيث الارقام لكن ليون يعرف جيدا قوة الفريق البافاري وهو مستعد لذلك كما قال مدربه غارسا. ويرى غارسيا أن لقاء اليوم في غاية الصعوبة لكن فريقه مستعد ومدرك لصعوبة المهمة وسيبذل كل مالديه من أجل بلوغ المباراة النهائية.

وقدم ليون عروضا لافتة مكنته مكنته من بلوغ هذا الدور المتقدم في البطولة وهو ما علق عليه رئيس النادي جان ميشيل أولاس بانه تعويض عن الظلم الذي تعرض له الفريق في الدوري الفرنسي. وطالب أولاس كثيرا باعادة النظر في قرار الغاء الدوري الفرنسي هذا العام نظرا لأن فريقه كان يحتل المركز السابع وهو ما يحرمه من المشاركات الاوروبية.

وقال أولاس بعد تأهل فريقه الى نصف النهائي منتقدا قرار انهاء الدوري الفرنسي مبكرا: «لاعبونا تغلبوا على الظلم الذي تعرضوا له في الدوري الفرنسي بانهاء المسابقة قبل 10 جولات ونحن في المركز السابع وبالتالي غيابنا عن أوروبا لأول مرة منذ 24 عاما».

وواصل: «رودي غارسيا (مدرب الفريق) قام بعمل رائع، أنا سعيد للغاية لأجله، لقد قام بعمل رائع».

وأتم: «لقد بدأنا الموسم بشكل سيئ، توجب علينا تغيير المدرب، وتعرض فريقنا لاصابات مروعة، لكننا استطعنا القيام برد فعل، الآن نعيش لحظات رائعة، كان أداء مذهلا ذلك الذي قدمناه».

