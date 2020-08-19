إقالة سيتيين رسمياً

دوليه

أقال نادي برشلونة الاسباني مدربه كيكي سيتيين بعد أيام من هزيمته المهينة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. وتولى سيتيين (61 عاما) تدريب برشلونة في يناير ، وقاد الفريق خلال 25 مباراة فقط. وجاء برشلونة في المركز الثاني بالدوري الاسباني هذا الموسم بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد.

ويرجح أن يحل مكان سيتيين في كامب نو، مدرب هولندا رونالد كومان، الذي لعب للنادي الكتالوني بين 1989 و1995. وقال النادي انه سيتم الاعلان عن المدرب الجديد «في الأيام المقبلة».

وكان الفوز الساحق لبايرن، بطل ألمانيا، أمام برشلونة يوم الجمعة هو المرة الرابعة التي يخرج فيها برشلونة خلال السنوات الخمس الماضية من دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

وكان سيتين الذي حل محل ارنستو فالفيردي في كامب نو قال بعد الهزيمة انّ «الوقت قد حان لمراجعة واتخاذ القرارات اللازمة للمستقبل».

وبعد اقالة المدرب، قال برشلونة: «هذا هو القرار الأول ضمن اعادة هيكلة أوسع للفريق الأول».

كما أعلن النادي أن الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في يونيو من العام المقبل، ستقام في 15 مارس.

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة انه سيكون «أول من يغادر» اذا رغب النادي في اجراء تغييرات.

