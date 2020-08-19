كلوب قد يبتعد عن كرة القدم

دوليه

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب أنه قد يبتعد عن كرة القدم بمجرد انتهاء عقده الحالي مع ليفربول بطل الدوري الانكليزي الممتاز عام 2024.

وكان كلوب البالغ من العمر 53 عاما يرغب في أخذ اجازة لمدة عام بعد تركه لبوروسيا دورتموند عام 2015، لكن ليفربول طلب منه في أكتوبر من العام ذاته الحلول مكان الايرلندي الشمالي براندن رودجرز.

ومنذ ذلك الحين قاد كلوب الـ»ريدز» للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 وأنهى هذا العام انتظارا دام 30 عاما للحصول على لقب الدوري المحلي.

وقال كلوب لموقع «سبورتبازر» الألماني ان الاستراحة لعام بعد 2024 ستعطيه الوقت للتفكير في ما يريد القيام به بعد ذلك «سآخذ اجازة لمدة عام وأسأل نفسي عما اذا كنت أفتقد كرة القدم».

وأضاف «اذا كانت الاجابة سلبية فانها ستكون النهاية ليورغن كلوب المدرب». واعتبر كلوب الذي كسر هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني في فترة توليه مهامه في دورتموند موسمين على التوالي (2011-2010 و2012-2011)، انه «اذا لم أعد مدربا في يوم من الأيام، فهناك شيء واحد لن اشتاق اليه وهو التوتر قبل المباراة».

ويواجه ليفربول وكلوب مهمة صعبة في الموسم القادم للمحافظة على اللقب وهو ما لم يحققه سوى مانشستر سيتي في السنوات الـ11 الماضية مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا (2018-2017 و2019-2018). وأكد المدرب الألماني أن «النادي بأكمله ينتظر الموسم الجديد ويريد أن يكرر ذلك (الفوز باللقب) وبشكل أفضل».

وتابع «نريد مطاردة منافسينا وأن نبقى الفريق المزعج الذي لا ترغب الفرق في اللعب ضده نحن لا ندافع عن أي لقب، نريد الحصول على ألقاب جديدة، وقد بدأنا للتو بالفوز».

