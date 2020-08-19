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دوليه

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يوفنتوس يريد سواريز وغريزمان


قال تقرير صحافي ايطالي، ان يوفنتوس يتأهب للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، فان يوفنتوس يأمل في التخلص من غونزالو هيغواين، حيث يسعى النادي الايطالي لتحرير نفسه من راتبه الضخم، قبل اعادة الاستثمار في سوق الانتقالات.
وأضافت أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، اذا نجح في فك العقدة المالية ورحيل هيغواين، فان النادي يمكن أن يهتم بلويس سواريز مهاجم برشلونة، بل وقد يتابع أنطوان غريزمان أيضا.
يذكر أن يوفنتوس يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد بالميركاتو، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.
وارتبط اليوفي بأكثر من مهاجم على رأسهم أركاديوز ميليك (نابولي)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال) وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون).
وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، كتبت أن برشلونة على استعداد لاعادة بناء الفريق بعد النهاية المحرجة والمذلة لموسم غير ناجح، وزعمت أن النادي لن يمانع مغادرة سواريز وغريزمان.


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