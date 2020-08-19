سيتي يضع تمثالاً لسيلفا

دوليه

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانكليزي أول من أمس انه سيضع تمثالا للاعب الوسط الاسباني ديفيد سيلفا خارج ملعب الاتحاد تكريما لمسيرته العامرة بالألقاب مع النادي والتي استمرت عشرة مواسم.

وخاض سيلفا آخر مبارياته مع سيتي في الهزيمة 3-1 أمام أولمبيك ليون ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا السبت الماضي. وساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيتي على الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد مرتين وبكأس الرابطة خمس مرات منذ الانتقال من فالنسيا في 2010.

وسجل سيلفا 60 هدفا في 309 مباريات بالدوري الممتاز كما مثل سيتي في 70 مباراة أوروبية وهو رقم قياسي للنادي. وقال خلدون المبارك رئيس مجلس ادارة مانشستر سيتي «ديفيد لاعب استثنائي وقائد يتحلى بالهدوء والحكمة ألهم جميع من حوله.

ترك بصمة مع الفريق ومع النادي وصنع تاريخا في الدوري الممتاز.

لعب دورا بارزا في فلسفة كرة القدم الجميلة التي نشاهدها اليوم.

كان من ضمن المؤسسين لها». ?

