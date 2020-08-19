كافاني مصدوم من إدارة سان جرمان

دوليه

أبدى ادينسون كافاني، مهاجم منتخب أوروغواي، حزنه من تصرف ادارة ناديه السابق، باريس سان جرمان الفرنسي. وقال كافاني، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «قضيت 7 سنوات مذهلة في باريس، كانت فترة رائعة». واستدرك المهاجم الاوروغوياني: «ولكن ما حدث صدمة»، وذلك ردا على ازالة صورته من أبرز نجوم بي اس جي في احتفالية النادي الفرنسي بمرور 50 عاما على تأسيسه. وضمت الصورة العملاقة أبرز نجوم الفريق الباريسي، مثل «راي، رونالدينيو، زلاتان ابراهيموفيتش، كارلوس بيانكي، باوليتا، نيمار»، بينما يعد ادينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 201 هدف. وواصل ادينسون: «ما حدث يلخص طريقة التعامل معي، انها الحياة، الصدمات فيها واردة، ولأسباب مختلفة». وبات ادينسون كافاني (33 عاما) على بعد خطوات قليلة من الانضمام لنادي بنفيكا البرتغالي.