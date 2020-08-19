تيرشتيغن يخضع لعملية جراحية

دوليه

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الاسباني أول من أمس أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن خضع امس لعملية جراحية في ركبته اليمنى. وقال النادي الكاتالوني في بيان «»مارك تير شتيغن خضع أمس لعملية جراحية في الوتر الرضفي للساق اليمنى من قبل الدكتور رامون كوغات. وسيقدم النادي مزيدا من المعلومات بعد العملية الجراحية». وعانى تير شتيغن (28 عاما) طوال الموسم من هذه الاصابة في الركبة اليمنى. وأنهى برشلونة موسم 2019 - 2020 في المركز الثاني في الدوري الاسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وباقصاء مذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة تاريخية كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 يوم الجمعة الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة.