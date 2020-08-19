إيتو: يجب تغيير اسم برشلونة عند رحيل ميسي

دوليه

طالب صامويل أيتو، نجم برشلونة السابق، بضرورة تغيير اسم النادي، اذا رحل نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة. وأثيرت الكثير من التكهنات حول امكانية رحيل ميسي، بعد الموسم الصفري، والاقصاء الكارثي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ. وقال ايتو، في تصريحات لقناة «تيك سبورت» الأرجنتينية: «ميسي أنا أحبه مثل ابني وأريد دائما الأفضل له، وبرشلونة هو ميسي، واذا قرر الرحيل فعلينا أن نحاول العثور على اسم آخر». وأضاف: «أعتقد أنه من حظنا في برشلونة، أن نملك أفضل لاعب على الاطلاق، ويجب أن نفعل كل شيء ممكن حتى يُنهي مسيرته في النادي». وعن الهزيمة الكارثية ضد بايرن ميونخ، أجاب: «لقد عانيت منها كثيرا، ورأيت اللاعبين يعانون ولن يفهم قصدي من لم يلعب كرة القدم من قبل». وأتم: «يمكن للمرء أن يسقط، لكن أصعب شيء هو النهوض، وأكثر ما أتمناه اليوم هو أن ننهض ونبدأ في التفكير في الموسم المقبل».