loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ستوك تعاقد مع ميكيل


تعاقد ستوك سيتي الانكليزي أول من أمس مع جون أوبي ميكل لاعب وسط منتخب نيجيريا وتشلسي السابق في صفقة انتقال مجاني. ويعود ميكل لكرة القدم الانكليزية بعد أن غادر طرابزون سبور التركي بالتراضي في مارس. وقضى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 11 موسما في تشلسي وساعد النادي اللندني على الفوز بلقبين للدوري وبثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد وبلقب دوري أبطال أوروبا. وقال مايكل أونيل مدرب ستوك في بيان :»يسعدنا التعاقد مع جون. مسيرته تتحدث عن نفسها وتكشف عن قيمته الكبيرة». وتابع «أعجبت به كثيرا منذ أول لقاء بيننا وشرح لي بوضوح ما يرغب في تحقيقه في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة