ستوك تعاقد مع ميكيل

دوليه

تعاقد ستوك سيتي الانكليزي أول من أمس مع جون أوبي ميكل لاعب وسط منتخب نيجيريا وتشلسي السابق في صفقة انتقال مجاني. ويعود ميكل لكرة القدم الانكليزية بعد أن غادر طرابزون سبور التركي بالتراضي في مارس. وقضى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 11 موسما في تشلسي وساعد النادي اللندني على الفوز بلقبين للدوري وبثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد وبلقب دوري أبطال أوروبا. وقال مايكل أونيل مدرب ستوك في بيان :»يسعدنا التعاقد مع جون. مسيرته تتحدث عن نفسها وتكشف عن قيمته الكبيرة». وتابع «أعجبت به كثيرا منذ أول لقاء بيننا وشرح لي بوضوح ما يرغب في تحقيقه في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته».