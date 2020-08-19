سولسكاير: سنبرم صفقات خلال الأسابيع المقبلة

دوليه

أكد المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير عزم فريقه مان يونايتد الانكليزي اتمام بعض الصفقات في الاسابيع المقبلة، عقب خروجه من الدور نصف النهائي للدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الاحد امام اشبيلية الاسباني.

ودفع يونايتد ثمن اهدار الفرص لاسيما مع انطلاق الشوط الثاني، ليفوز النادي الاندلسي 2-1 ويبلغ النهائي المرتقب في 21 أغسطس في كولن الألمانية.

وسبق لمان يونايتد أن ضمن تأهله الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد أن أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، لكن العقم في وجود أسماء بارزة على دكة البدلاء ظهر مجددا عندما انتظر سولسكاير حتى الدقيقة 87 لاجراء أول تبديل في المباراة.

وينطلق الموسم الجديد من الـ»برميرليغ» بعد قرابة شهر وكثرت الاحاديث عن امكانية انتقال الشاب الانكليزي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الالماني، الا ان الاخير أكد على بقاء الجناح في صفوفه الموسم المقبل.

وقال سولسكاير «علينا أن نعزز قوة دكة البدلاء حتما. سيكون موسما طويلا. سنستمر في ملاحقة لاعبينا والطلب المزيد منهم، ولكن مع ذلك، نتطلع للتحسّن».

وتابع «الموسم (الجديد) يبدأ سريعا لكن سوق الانتقالات مفتوح لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون أذكياء وحكماء».

وكانت الفرصة متاحة امام يونايتد لاحراز لقبه الوحيد هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره ايضا في نصف نهائي كأس انكلترا وكأس الرابطة، الا انه خرج من دون لقب للموسم الثالث تواليا، وهي أطول فترة من دون كأس منذ فشله في احراز أي لقب لأربعة مواسم متتالية بين 1985 و1989.

وتابع المهاجم السابق في صفوف يونايتد «لا يمكنني تحديد الموعد أو ما اذا كانت الصفقات ستحصل، لكننا نتطلع قدما لذلك. انه منعطف سريع. يجب أن نكون واثقين بنسبة 100 في المئة عندما نبرم تلك الصفقات».

