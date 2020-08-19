كومباني يعتزل اللعب

دوليه

أنهى فنسان كومباني مدافع منتخب بلجيكا السابق، اول من امس، مسيرته كلاعب والتفرغ لتدريب فريقه اندرلخت خلفا لفرانكي فيركاوترن بعقد لأربعة أعوام.

وقال كومباني في فيديو نشر على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «أريد أن ألتزم تماما بدوري كمدرب وأحتاج الى 100 بالمئة من وقتي والتركيز عليه».

وأضاف «الرقم 4 (الرقم الذي كان يرتديه)، انتهى، خطوة جديدة وفصل جديد، انها لحظة من اجلي، قد تكون الخطوة مفاجئة في توقيتها لكنها موضوعية».

وتابع «لا يزال طموحنا وتعطشنا على حاله. أريد البقاء مع النادي لأربعة مواسم على الأقل واثبات أن أندرلخت قادر على لعب أسلوب حديث في كرة القدم، وتحقيق نتائج مهمة». موضحا أنه طرح خطة عمل على القيمين على النادي من أجل تطوير الفريق في الفترة المقبلة.

وبدأ كومباني (34 عاما) مسيرته كلاعب في أندرلخت عام 2003، قبل الانتقال الى هامبورغ الألماني عام 2006، ومنه الى مانشستر سيتي الانكليزي عام 2008 حيث لمع نجمه وشهد أفضل ايامه وظل معه لـ11 عاما متتاليا احرز خلالها لقب الدوري الممتاز اربع مرات.

عاد بعدها الى نادي بداياته الكروية مطلع الموسم المنصرم 2019-2020 كلاعب ومدرب، لكنه تراجع عن الفكرة بعد فترة وجيزة وفضل التركيز على قيادته للاعبين داخل الملعب وترك المهمة الفنية للويلزي سيمون ديفيس الذي استبدل بعدها بفيركوترن في أوكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كومباني اولى مبارياته مع منتخب بلاده في سن السابعة عشرة، ومثله بعد ذلك في 89 مباراة، وقاده للمركز الثالث في كأس العالم 2018.

وسيقود كومباني أندرلخت لأول مرة كمدرب الأحد عندما يستضيف ايكسيل موسكرون ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي الذي انطلق موسمه الجديد مطلع الشهر الحالي.

