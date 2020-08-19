إعادة مباراة المصري والإسماعيلي

دوليه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري التي كانت مقررة أمس الثلاثاء بالدوري الممتاز بسبب اصابة العديد من لاعبي الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا. كما قرر الاتحاد اعادة مباراة المصري والاسماعيلي والغاء القرار السابق الخاص باعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا من هذا اللقاء.وأوضح اتحاد الكرة أن قرار تأجيل مباراة الاتحاد صدر بناء على نتائج الفحوصات التي أثبتت اصابة 4 من حراس مرمى المصري بفيروس كورونا. وأكد الاتحاد أن هذا القرار جاء من منظور العدالة وتماشيا مع منهج اتحاد الكرة في مساعدة الفرق كافة على أن يتحمل المصري مسؤوليته الفنية في المباريات المقبلة بحل هذه المشكلة في حالة تكرارها. وأوضح أن مسؤولي المصري كشفوا صحة موقفهم بشأن اصابات الفريق بفيروس كورونا قبل لقاء الاسماعيلي التي تجاوزت 10 حالات. ولم يذهب المصري لملعب مباراة الاسماعيلي الذي تواجد بأرض الملعب ليعتبر الاتحاد أن الفريق البورسعيدي منسحبا قبل أن يتم حل المشكلة باثبات المصري أن عدد اصابات كورونا في صفوفه يفوق 10 لاعبين.