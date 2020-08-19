اشتباه في إصابة متولي بـ«الصليبي»

دوليه

تلقى الأهلي ضربة قوية باصابة 3 لاعبين دفعة واحدة في لقاء أسوان وهم الانغولي جيرالدو ومحمود متولي وأحمد الشيخ قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك المقررة السبت المقبل في الدوري الممتاز. ويشتبه الجهاز الطبي بالأهلي في معاناة محمود متولي مدافع الفريق من الاصابة بقطع في الرباط الصليبي.وجاء التشخيص الأولي من الجهاز الطبي للاصابة هو اشتباه في اصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي بسبب شعور اللاعب بقوة الاصابة في الركبة. وسيتبين الجهاز الطبي بالأهلي حالة محمود متولي بشكل كامل بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.ولم يعلن الجهاز الطبي حتى الآن طبيعة اصابة اللاعبين الثلاثة ومدى امكانية لحاقهم بمباراة القمة.