محلية

تعادل كاظمة مع برقان بنتيجة 1-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات المحلية. سجل هدف كاظمة ناصر الفرج من ركلة جزاء وتعادل برقان بركلة جزاء ثانية عن طريق أحمد الصقر.

وهي المباراة التجريبية الرابعة للبرتقالي بعد الفوز على الجهراء 4-0 وعلى الفحيحيل 4-1 وعلى اليرموك 5-1 وذلك بقيادة المدرب المساعد الوطني جمال يعقوب انتظاراً لوصول المدرب الاسباني بيتو بيانكي، فيما خسر برقان أمام الساحل 1-3 وأمام السالمية 1-5.

وكانت المباراة فرصة لمدربي الفريقين لتجربة اللاعبين قبل استئناف الدوري حيث سيلعب كاظمة مع النصر بعد غد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز. فيما يرتاح برقان في الجولة السادسة عشرة لدوري الدرجة الأولى التي تقام غداً ويلعب أمام الفحيحيل في الجولة التي تليها يوم 24 أغسطس الحالي.

من جانب آخر، ضم كاظمة الحارس وليد الرشيدي من التضامن ليعوض رحيل علي جراغ الذي قضي موسمين مع البرتقالي معاراً من العربي.

وكانت ادارة البرتقالي ترغب في استمرار جراغ الذي ظهر بمستوى مميز في مباريات الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي الأمر الذي دفع مدرب الفريق وقتها الصربي بوريس بونياك الى منحه مكاناً أساسياً في التشكيلة على حساب حسين كنكوني.

ويأتي التعاقد مع الرشيدي في الوقت الذي أعار فيه البرتقالي الجارسين بدر الصعنون الى الساحل وفواز الدوسري الى الجهراء، بالاضافة الى الشاب عبدالرحمن المجدلي حارس فريق الشباب الذي استدعي الى المنتخب الأولمبي.

كما تعاقد كاظمة مع محترفين هما المهاجم النيجيري جانيو أوسيني ولاعب الوسط الغاني وينغول كوبينا لينضما الى المالي حامد ماريوس وهو المحترف الذي استمر مع الفريق بعد ايقاف النشاط، وتبقى مكانين لمحترفين تسعى الادارة الى تدعيم صفوف الفريق بهما بعد التعديلات الكثيرة التي أجرتها في الفريق والاستغناء عن 4 من أهم لاعبيه هم: مشاري العازمي وسلطان صلبوخ وعبدالله الظفيري وناصر الوهيب.

