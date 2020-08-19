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الرباح إلى «سلة برقان»

زيد خلف
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الأربعاء 19 أغسطس 2020

تعاقد نادي برقان مع لاعب كرة السلة في العربي فهد الرباح لمدة موسم في صفقة انتقال حر مستفيداً من قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين تجاوزوا 30 عاما دون موافقة انديتهم.
ويشغل الرباح مركز صانع الالعاب وهو من ابرز لاعبي العربي حيث يتسم اداؤه بالسرعة والذكاء، كما انه يتميز بالقدرة على قيادة الفريق لما يمتلكه من خبرة كبيرة في اللعبة. وتعمل ادارة برقان بنشاط من أجل تدعيم الفريق بالعناصر المميزة للدخول الى المنافسة بجدية الموسم المقبل. وكان برقان تعاقد مع مدرب فريق الشباب في نادي الكويت الوطني طلال القلاف ومساعده وليد الرجيبة اللذين يسعيان الى تكوين فريق قوي من العناصر الشابة مدعما باللاعبين الخبرة. وتعاقد النادي أيضاً مع لاعب الكويت مساعد العتيبي ولاعب القادسية عبدالله سالمين وهو ما يجعل الفريق قادرا على المنافسة بشكل جدي في الموسم المقبل.


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